Juventus decepciona em amistoso e perde do Tottenham em Wembley

A Juventus decepcionou neste sábado em seu último amistoso de pré-temporada. Jogando no estádio de Wembley, em Londres, a equipe italiana foi facilmente dominada pelo Tottenham e perdeu por 2 a 0.

Campeã italiana e vice da Liga dos Campeões na última temporada, a Juventus entrou em campo neste sábado com suas principais estrelas, como o goleiro Gianluigi Buffon, o zagueiro Giorgio Chiellini, o volante Sami Khedira e os atacantes Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Também foram titulares os brasileiros Alex Sandro e Douglas Costa, que foi um dos principais reforços da equipe para a temporada.

Ainda assim, a Juventus não fez frente ao time inglês. Contando com o apoio de sua torcida, o Tottenham abriu o placar com Harry Kane, logo aos 11 minutos do primeiro tempo, e liquidou o duelo com Christian Eriksen aos sete da etapa final, quando o adversário já havia trocado boa parte de seus jogadores.

Este foi o último amistoso da Juventus antes da disputa da Supercopa da Itália, que será realizada em 13 de agosto, contra a Lazio. E, seis dias depois, a equipe faz sua estreia no Campeonato Italiano diante do Cagliari.

Em outro amistoso envolvendo um time inglês, o Liverpool superou o Athletic Bilbao com certa tranquilidade, por 3 a 1, em Dublin. Destaque para o brasileiro Roberto Firmino, que fez o primeiro gol do jogo, aos 21 minutos, de pênalti.

Ainda neste sábado, em amistoso disputado em Bremen, na Alemanha, o Valencia ignorou a torcida adversária e venceu o Werder Bremen por 2 a 1.