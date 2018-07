Juventus derrota a Fiorentina e fica a um empate do tetra no Campeonato Italiano

A taça pode ser levantada já neste final de semana, pela 34.ª rodada. Neste sábado, a Juventus enfrenta a Sampdoria, em Gênova. O empate já basta, já que o primeiro critério de desempate no Italiano é o confronto direto e a equipe de Turim venceu as duas partidas que fez contra a Lazio (3 a 0, em Roma, e 2 a 0, em casa). Caso perca, a Juventus só não será campeã se a Lazio derrotar a Atalanta, em Bérgamo.

Nesta quarta-feira, a Juventus sofreu para ganhar da Fiorentina. Saiu perdendo com o gol de Gonzalo Rodríguez, em cobrança de pênalti, aos 33 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu a virada ainda antes do intervalo com os atacantes Llorente, aos 36, e Carlitos Tevez, aos 45. Na segunda etapa, a equipe de Florença teve outro pênalti, aos 22, mas desta vez Rodríguez chutou para fora. Na sequência, aos 25, tevez fez mais um e se isolou ainda mais na artilharia do campeonato, com ?? gols. No fim, aos 45, Ilicic diminuiu para os visitantes em uma cobrança de falta.

A conquista da Juventus até poderia ter acontecido nesta rodada, caso a Lazio perdesse em casa para o lanterna Parma. Mas a equipe de Roma não deu chances para o azar e goleou por 4 a 0, no estádio Olímpico, com gols de Parolo, Klose, Candreva e Keita. O resultado decretou matematicamente o rebaixamento do Parma, envolvido em uma grave crise financeira.

Distante do título, a Lazio tem que se preocupar com a perseguição de Roma e Napoli na luta por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O vice-campeonato dá vaga direta à fase de grupos e a terceira colocação, a uma etapa preliminar. Um ponto atrás está a sua grande rival Roma, que nesta quarta-feira bateu o Sassuolo por 3 a 0, fora de casa, com gols de Doumbia, Florenzi e Pjanic. O Napoli, com 56 pontos, joga nesta quinta contra o Empoli, também como visitante.

OUTROS JOGOS - Na briga por vagas na Liga Europa - do 4.º ao 6.º colocado -, a rodada foi boa para a Internazionale, que na terça-feira havia derrotado a Udinese por 2 a 1, em Údine. O time de Milão segue em oitavo lugar, com 48 pontos, mas se aproximou de Sampdoria (5.ª com 51 ao empatar em casa com o Verona por 1 a 1), Genoa (6.º com 50 ao bater o Milan por 3 a 1, em Milão), Fiorentina (7.º com 49) e Torino (8.º com 48 ao empatar como visitante com o Palermo por 2 a 2).

Em outras partidas desta quarta-feira, Cesena e Atalanta empataram por 2 a 2 e o Chievo Verona bateu o Cagliari por 1 a 0. Com 24 pontos cada, Cesena e Cagliari estão muito perto de se juntar ao Parma no rebaixamento. A Atalanta, com 32 pontos, é a primeira equipe fora da zona da degola.