Juventus derrota a Roma e abre sete pontos de vantagem na liderança do Italiano

Mais uma vez, a Juventus sobra na Itália e caminha a passos largos e bem tranquilos rumo ao hexa no Campeonato Italiano. Neste sábado, no duelo contra a vice-líder Roma, a equipe de Turim usou bem o fator casa e ganhou por 1 a 0, no Juventus Stadium, pela 17.ª rodada da competição. Com 42 pontos, abriu nada menos que sete de vantagem para os romanos.

O grande destaque do jogo foi o duelo entre o centroavante Gonzalo Higuain e o goleiro Szczesny. Logo de cara, aos 13 minutos, o argentino levou a melhor ao marcar um belo gol. O atacante desarmou De Rossi, driblou mais um marcador na entrada da área e soltou a bomba para fazer um golaço. O arqueiro polonês ainda se esticou todo, mas não conseguiu chegar na bola, que ainda tocou caprichosamente na trave antes de morrer no fundo das redes.

A partir daí, só deu Szczesny nas investidas da Juventus. Ainda no primeiro tempo, o goleiro da Roma fez belas defesas em duas oportunidades de Higuain. Na segunda etapa, a equipe da capital italiana melhorou de rendimento e passou a assustar a meta defendida pelo experiente Buffon. No lance mais perigoso, aos 33 minutos, a bola foi desviada após cruzamento e por centímetros Manolas não conseguiu cabecear para o gol. Nem o centroavante bósnio Edin Dzeko, um dos artilheiros do Campeonato Italiano com 12 gols, foi capaz de superar a líder do campeonato.

A nota triste para a Juventus foi a contusão sofrida pelo meia Pjanic. Logo em seu primeiro reencontro com a Roma, o jogador bósnio sofreu uma lesão muscular e teve de deixar o campo aos 4 minutos do segundo tempo. Ao chegar no banco de reservas após a substituição feita pelo técnico Massimiliano Allegri, foi nítida a irritação do atleta com a contusão sofrida.

Neste meio de semana, na última atividade antes da parada para as festas de fim de ano, Juventus e Roma terão compromissos por competições diferentes. Nesta sexta-feira, em Doha, no Catar, a equipe de Turim enfrentará o Milan pela decisão da Supercopa da Itália. Assim, o duelo contra o Crotone, como visitante, pela 18.ª rodada foi adiado para o dia 8 de fevereiro. Já a Roma jogará nesta quinta contra o Chievo Verona, no estádio Olímpico, na capital italiana.