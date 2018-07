Juventus derrota Genoa e se aproxima dos líderes

Com a vitória, a Juventus chegou aos 23 pontos, na provisória terceira colocação, ainda distante do líder Milan, com 29. A segunda posição é da Lazio, que soma 25, mas poderá aumentar a vantagem se vencer o Parma neste domingo, fora de casa. O Genoa é o nono, com 17.

Mesmo jogando longe de sua torcida, a Juventus dominou a partida deste domingo. Segurou a pressão inicial dos anfitriões e criou as melhores chances de gol ainda no primeiro tempo. O primeiro gol saiu aos 17 minutos, com ajuda do goleiro do Genoa. Marchisio finalizou de primeira, dentro da área, e acertou a trave. A bola rebateu na cabeça de Eduardo e entrou.

O segundo saiu logo em seguida, em jogada semelhante. Aos 22, Krasic bateu cruzado da direita e ampliou o placar. A bola bateu na trave novamente e entrou, após desvio de Eduardo, que não conseguiu evitar o gol.

O Genoa tentou responder na sequência. Criscito acertou o travessão aos 25, na melhor chance dos donos da casa na primeira etapa. Referência no ataque, Luca Toni chegou a balançar as redes, aos 32, mas o árbitro anotou toque de mão do atacante e anulou a jogada.

No segundo tempo, o Genoa ficou aquém do esperado e não conseguiu pressionar a Juventus. Em uma das poucas investidas dos anfitriões, Kharja mandou mais uma bola no travessão. Em vantagem no placar, o time de Turim se defendeu com tranquilidade e administrou o resultado até o apito final.