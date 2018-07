Juventus derrota Lazio e fica a uma vitória penta no Italiano

Falta pouco para a Juventus comemorar mais um título do Campeonato Italiano. Maior campeã do país com 31 taças, a 32.ª, sendo a quinta de forma consecutiva, está a apenas uma vitória após a equipe derrotar com facilidade a Lazio por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Juventus Stadium, em Turim, pela sequência da 34.ª rodada. O atacante argentino Paulo Dybala foi o destaque com dois gols - um em cobrança de pênalti. O croata Mario Mandzukic fez o outro.

Com 82 pontos, a Juventus mantém nove de vantagem para o Napoli, que na última terça-feira goleou o Bologna por 6 a 0, em Nápoles. Como na Itália o primeiro critério de desempate é o confronto direto, a equipe de Turim leva vantagem sobre os napolitanos por ter perdido por 2 a 1, fora de casa, e ganhado por 1 a 0 na volta. No domingo, o adversário será a Fiorentina, em Florença.

Como a Juventus está a apenas um passo do título, a briga está em que será vice-campeão. O segundo lugar dá direito à vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa e neste momento o Napoli tem cinco pontos de vantagem sobre a Roma (73 a 68). E na próxima rodada, na segunda-feira, os dois times farão um confronto direto na capital italiana.

Esta vantagem foi mantida nesta quarta-feira graças ao talento do experiente meia Francesco Totti, que havia salvado a Roma no último domingo - fez o gol do empate no final com a Atalanta por 3 a 3. No estádio Olímpico, ele marcou nos últimos minutos os dois gols da virada sobre o Torino por 3 a 2 - o último foi em um pênalti, aos 44 do segundo tempo.

Quem se afastou de vez desta briga foram Internazionale e Fiorentina, que devem ficar com as vagas para a Liga Europa. Ambos jogaram fora de casa e perderam para Genoa (1 a 0) e Udinese (2 a 1). O time de Milão fica na quarta colocação com 61 pontos, contra 59 da equipe de Florença. O Milan vez atrás com 52 e joga nesta quinta-feira contra o Carpi, em casa, no fechamento da rodada.

OUTROS JOGOS

Na luta contra o rebaixamento, só o Palermo não perdeu - mas também não ganhou. Com o empate por 2 a 2 com a Atalanta, em casa, o time da Sicília segue na 19.ª e penúltima colocação com 29 pontos. Tem dois a menos que o Carpi, o primeiro fora da zona da degola.

O lanterna Verona, com 22 pontos, ficou mais perto da queda com a derrota para o Empoli por 1 a 0, na Toscana. E o Frosinone, em 18.º e antepenúltimo lugar, foi goleado pelo Chievo Verona por 5 a 1, fora de casa. Por fim, em duelo de times na faixa intermediária da tabela de classificação, Sassuolo e Sampdoria empataram sem gols.