Juventus derrota Lazio e garante vantagem na liderança do Italiano

Pressionada pela vitória da Roma mais cedo, a Juventus aplicou 3 a 0 na Lazio, fora de casa, também neste sábado, e garantiu a liderança isolada do Campeonato Italiano. O francês Pogba foi o grande destaque da partida ao balançar as redes duas vezes. Carlitos Tévez anotou o outro gol dos visitantes.

Com o triunfo, a Juventus sustentou a vantagem de três pontos na primeira colocação. O time de Turim tem agora 31, contra 28 da Roma, que bateu a Atalanta por 2 a 1, também neste sábado. A Lazio segue com 19, na sexta colocação, longe da briga pelas primeiras posições e das vagas na Liga dos Campeões.

Mesmo jogando na casa do rival, a Juventus não teve maiores problemas para se impor em campo. Com Tévez pela esquerda e Pogba mais centralizado, o time visitante criou as melhores chances de gol e abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. O argentino escorou e o francês mandou para as redes.

Na segunda etapa, Tévez deixou sua marca aos 10 minutos. Ele recebeu lançamento preciso de Marchisio, invadiu a área e finalizou para as redes. Aos 19, Pirlo iniciou jogada que culminou em mais um gol de Pogba, dentro da área, selando o triunfo. Antes do apito final, a Juventus perdeu um jogador em campo, em razão da expulsão de Padoin. Mas a desvantagem numérica não atrapalhou a tranquila vitória.