Juventus derrota o Bari em casa no Italiano A Juventus manteve vivas suas chances de classificação à Liga dos Campeões, neste domingo, ao derrotar o Bari por 3 a 0, em casa, pelo Campeonato Italiano. Depois de entrar no lugar de Amauri no intervalo, o atacante Iaquinta marcou duas vezes e foi o grande nome do jogo.