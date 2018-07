Juventus derrota Roma em casa e cola no líder Napoli no Italiano

A Juventus manteve a perseguição ao Napoli na tabela do Campeonato Italiano neste sábado ao vencer a Roma por 1 a 0, em Turim. O triunfo deixou os atuais campeões a apenas um ponto do líder da competição.

Vice-líder, o time de Turim chegou aos 44 pontos, contra 45 do Napoli, que sofreu para vencer a Sampdoria por 3 a 2, também neste sábado. A Roma, por sua vez, estacionou nos 38 e segue no quarto lugar. A equipe da capital, contudo, ainda briga pelas primeiras posições porque tem um jogo a menos na tabela.

Juventus e Roma fizeram um duelo muito equilibrado neste sábado. Em desvantagem praticamente desde o início do jogo, a Roma teve chances de buscar o empate até o apito final. Mas dificuldades nas finalizações e falta de pontaria acabaram com as chances de igualdade no placar.

O único gol da partida foi marcado aos 17 minutos de jogo. Em levantamento na área, Chiellini cabeceou com perigo. Alisson fez grande defesa, mas deu rebote. Benatia, então, tentou duas vezes até conseguir estufar as redes. Na primeira tentativa, o goleiro brasileiro fez outra bela defesa à queima-roupa. Apesar do seu esforço, a Juventus abriu o placar.

Ainda no primeiro tempo, a Roma teve boas oportunidades para empatar. Aos 26, na melhor chance, o goleiro Szczesny evitou o gol, em lance de contra-ataque. No segundo tempo, as oportunidades rarearam no começo da etapa. Mas aos poucos a Roma passou a ameaçar a defesa anfitriã.

Aos 34, o lateral Alessandro Florenzi acertou um forte chute e carimbou o travessão, assustando Szczesny. A pressão aumentou e, aos 48 minutos, Schick ficou cara a cara com o goleiro da Juventus, mas parou na defesa. Antes, a Juventus também acertou o travessão, em chute de Diego Perotti.

Com o apito final, o time da Juventus comemorou o suado triunfo e foi celebrar os três pontos com a torcida.