Juventus derrota time turco em casa na Liga Europa

TURIM - A Juventus começou com uma boa vitória a sua participação na fase eliminatória da Liga Europa. Nesta quinta-feira, em Turim, o time italiano derrotou o Trabzonspor, da Turquia, por 2 a 0 abrindo vantagem na série, que terá o seu jogo de volta disputado no dia 27 de fevereiro.

Líder do Campeonato Italiano, a Juventus acabou sendo eliminada no seu grupo da Liga dos Campeões - ficou em terceiro lugar -, o que a levou a disputar a Liga Europa. E o time abriu bem a sua participação no torneio com a vitória desta quinta-feira, com o gol marcado por Pablo Osvaldo, aos 16 minutos do primeiro tempo. Depois, aos 45 minutos da etapa final, Paul Pogba definiu o triunfo do seu time.

O Tottenham, que tinha campanha perfeita na Liga Europa, caiu nesta quinta-feira ao perder na Ucrânia para o Dnipro por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado aos 36 minutos do segundo tempo por Yevheniy Konoplyanka. A Fiorentina largou bem no confronto com o Esbjerg ao derrotá-lo por 3 a 1, na Dinamarca. Alessandro Matri, Josip Ilicic e Alberto Aquilani marcaram os gols do time de Florença, agora com uma vantagem confortável no confronto.

O Valencia também conseguiu um resultado importante ao derrotar o Dínamo Kiev por 2 a 0 no Chipre - a partida não foi realizada em Kiev em razão do conflitos civis que estão ocorrendo na capital ucraniana. Os gols do time espanhol foram marcados por Eduardo Vargas e Sofiane Feghouli. Também como visitante, o Benfica bateu o PAOK, da Grécia, por 1 a 0, com o gol marcado por Lima aos 14 minutos do segundo tempo. O placar foi o mesmo do triunfo do holandês AZ Alkmaar sobre o Liberec na República Checa. Já Anzhi Makhachkala e Genk empataram por 0 a 0 na Rússia, mesmo placar da partida entre o ucraniano Chornomorets Odesa e o Lyon.