Juventus derrota Torino e fica perto de conquistar o bicampeonato italiano

TURIM - A Juventus ficou mais perto do bicampeonato italiano, neste domingo, ao vencer o rival Torino por 2 a 0, fora de casa, e manter sua boa vantagem na liderança da tabela. O atual campeão está a apenas uma vitória da segunda taça consecutiva. O time, no entanto, sofreu para buscar sua 25ª vitória no campeonato no clássico local. Os gols só vieram nos minutos finais da partida. Arturo Vidal abriu o placar aos 41 do segundo tempo. E Claudio Marchisio sacramentou o triunfo aos 47.

Os gols deixaram a Juventus com 80 pontos, mantendo a vantagem de 11 pontos sobre o Napoli, que venceu o lanterna Pescara por 3 a 0, no sábado. Faltando apenas quatro rodadas para o fim do Italiano, a Juventus só precisa de mais uma vitória, independente do resultado do vice-líder, para chegar ao título.

Ainda sonhando com a segunda colocação, a Fiorentina subiu para o terceiro lugar de forma provisória ao bater a Sampdoria por 3 a 0, com gols de Cuadrado, Ljajic e Aquilani. O time chegou aos 61 pontos, oito a menos que o Napoli. E dois acima do Milan, que ainda jogará neste domingo. No Italiano somente os dois primeiros colocados garantem vaga direta na Liga dos Campeões.

Fora desta briga, a Inter de Milão foi derrotada pelo Palermo por 1 a 0, fora de casa, enquanto a Roma aplicou 4 a 0 no Siena, com três gols de Pablo Osvaldo. Ainda neste domingo, o Genoa venceu o Chievo por 1 a 0 e Parma e Lazio ficaram no 0 a 0.