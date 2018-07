Juventus detalha negociação com Boca e se despede de Tevez

Exatamente no dia da sua apresentação pelo Boca Juniors, a Juventus oficializou nesta segunda-feira a saída do atacante argentino Carlitos Tevez com um texto de agradecimento em seu site com o título "Muchas gracias Carlitos (Muito obrigado Carlitos, em espanhol)". "O Apache deixa a Juventus depois de duas grandes temporadas. Retorna à sua casa, ao clube que o lançou: jogará no próximo ano com a camisa do Boca Juniors", disse o clube italiano

A Juventus afirma que a transferência para o Boca Juniors foi em definitivo, por um valor de 6,5 milhões euros (aproximadamente R$ 22,8 milhões), a serem pagos uma única vez até 15 de dezembro de 2016, além de ceder um jogador por empréstimo e dar a opção de compras por outros. Por isso, porém, o clube italiano "devolverá" o mesmo valor.

"Esta operação não gera efeitos econômicos significativos para a Juventus, que serão restituídos com a aquisição temporária, até de 30 de julho de 2017, do atacante de 18 anos Guido Nahuel Vadala, por 3,5 milhões de euros (R$ 12,3 milhões), que deverá pagar em 31 de dezembro de 2016", diz um comunicado. O acordo também prevê a possibilidade da Juventus exercer o direito de compra, até 20 de abril de 2017, de Vadala por 9,4 milhões de euros (R$ 33 milhões).

Além disso, a Juventus recebe o direito de fazer o mesmo a partir da temporada 2017/2018 com Rodrigo Betancur Colman, Franco Sebastián Cristaldo e Adrián Andrés Cubas, por 1 milhão de euros (R$ 3,5 milhões) por cada opção, que deverá pagar até 31 de dezembro de 2016.

A Juventus terá a opção de exercer esse direito até 20 de abril de 2017, com o pagamento de 9,4 milhões de euros (R$ 32,9 milhões) por Bentancur Colman, 8,2 milhões de euros (R$ 28,7 milhões) por Cristaldo e 6,9 milhões de euros (R$ 24,2 milhões) por Cubas.

Tevez marcou 50 gols em 96 partidas em duas temporadas pela Juventus e retorna ao Boca um ano antes do fim do seu contrato com o clube de Turim. Ele chegou ao time em 2013, após passagem pelo Manchester City, sendo o artilheiro do time das duas temporadas, além de ter sido bicampeão italiano.

A volta de Tevez ao Boca se dá após 11 anos, tendo jogado depois disso por Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City e a Juventus. Sem ele, a Juventus já se reforçou para a próxima temporada com os atacantes Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Simone Zaza, além do volante Sami Khedira.