Juventus divulga camisa nova e presta homenagem ao ano de 1983

SÃO PAULO - O Juventus divulgou nesta quarta-feira as camisas que vai usar na temporada 2013. Os uniformes prestam homenagem ao ano de 1983, quando o clube da Mooca foi campeão brasileiro da segunda divisão.

A camisa número 1 é grená com detalhes em branco, como gola dupla, detalhes nas mangas e com o escudo bordado. O calção grená tem recorte branco nas laterais e o meião também é grená. Já o uniforme reserva é branco com detalhes grená na gola, peitilho e mangas. O meião e o calção também são brancos.

O clube da Mooca estreia no Campeonato Paulista da série A2 diante do Noroeste nesta quarta-feira. As camisas novas estarão à venda a partir da segunda quinzena de fevereiro e vão custar R$ 139,90.