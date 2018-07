Juventus diz que Vidal vale tanto quanto Bale

TURIM - A Juventus deu mais uma demonstração nesta quarta-feira do seu apreço por Arturo Vidal. O diretor Giuseppe Marotta declarou que o valor do volante chileno pode ser comparado ao do meia galês Garerth Bale, recentemente contratado pelo Real Madrid junto ao Tottenham por mais de 90 milhões de euros.

"Se Bale vale 100 milhões de euros, para Vidal é o mesmo: é um grande jogador e este ano o Real Madrid mostrou interesse por ele, mas sua negociação está fora de discussão", expressou o dirigente, descartando qualquer possibilidade de negociar o volante chileno.

Anteriormente, a Juventus revelou que pretendia conceder um aumento salarial e ampliar o período de duração do contrato de Vidal. E esse novo acordo deve ser firmado nas próximas semanas. Nesta temporada, o chileno foi titular nas cinco partidas oficiais do time e marcou três gols.

Contratado em 2011 junto ao Bayer Leverkusen, Vidal, de 26 anos, foi um dos destaques da Juventus na conquista do título do Campeonato Italiano nas duas últimas temporadas. O jogador chileno tem contrato até 2016 com o clube de Turim.