Juventus e Barcelona vencem e garantem classificação na Liga dos Campeões

Com performances e roteiros diferentes, Juventus e Barcelona venceram seus jogos nesta terça-feira e garantiram, por antecipação, a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões. Em Turim, o time italiano buscou a virada para vencer o Ferencvaros por 2 a 1. Fora de casa, o Barcelona goleou o Dínamo de Kiev, por 4 a 0, mesmo sem contar com Lionel Messi.

O time catalão disparou na primeira colocação do Grupo G, com 12 pontos e aproveitamento de 100% até agora. A Juventus, na segunda posição, chegou aos nove e também assegurou sua vaga no mata-mata. Os dois gigantes podem decidir o primeiro lugar da chave em confronto direto, no dia 8 de dezembro, pela última rodada.

Na Itália, a Juventus esteve aquém do esperado e jogou abaixo da partida anterior, quando goleou o mesmo Ferencvaros por 4 a 1. No primeiro tempo, o time da casa começou melhor e até criou boa chance com Dybala, aos 14 minutos. Mas, quatro minutos depois, Danilo falhou e a equipe húngara abriu o placar.

Após escorregão do lateral brasileiro na intermediária, Tokmac Chol Nguen disparou pela direita e cruzou na área. Myrto Uzuni se antecipou ao zagueiro na pequena área e completou para as redes.

Aos 33, Cristiano Ronaldo chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. No minuto seguinte, o português protagonizou boa trama com Cuadrado pela direita e arriscou de fora da área. Ao acertar no canto esquerdo do goleiro Denes Dibusz, o atacante marcou seu primeiro gol nesta Liga dos Campeões.

Depois do empate, a Juventus foi para cima no segundo tempo. Aos 14, Bernardeschi acertou a trave. Na sequência, Cristiano Ronaldo parou no goleiro em grande chance. Impondo forte pressão, o time italiano chegou ao gol da vitória somente nos acréscimos. Redimindo-se da falha no primeiro tempo, Danilo fez ótimo lançamento e encontrou Cuadrado, que cruzou na área para Morata completar para as redes.

⚪️⚫️ Álvaro #Morata has now scored 5 goals in 4 Champions League games this season #UCL pic.twitter.com/6ZkpgJBGiP — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2020

Na Ucrânia, o Barcelona foi a campo com uma equipe mista. Messi nem viajou com a delegação. Philippe Coutinho foi a principal referência do time, que sofreu com a falta de entrosamento no primeiro tempo. O Barça só se encontrou em campo depois do intervalo.

Aos 7 minutos do segundo tempo, Sergino Dest abriu o placar. Cinco minutos depois, Martin Braithwaite anotou o segundo. O mesmo atacante marcou o terceiro, em cobrança de pênalti, aos 25. Nos acréscimos, Antoine Griezmann registrou o quarto gol dos visitantes e selou a goleada.

Dínamo de Kiev e Ferencvaros, com um ponto cada na chave, não tem mais chances de classificação.

HAALAND VOLTA A BRILHAR - Pelo Grupo F, o Borussia Dortmund voltou a fazer forte exibição na competição. Nesta terça, bateu o Club Brugge por 3 a 0, na Alemanha. Destaque do time, Erling Braut Haaland marcou duas vezes. Jadon Sancho anotou o outro gol da equipe alemã, que lidera a chave, com nove pontos, cada vez mais perto da classificação.

UPDATE: Make that 16 goals in 12 Champions League games for Erling Haaland! #UCL https://t.co/qE0OL2RamS pic.twitter.com/5JCGTjIDGP — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2020

Na outra partida do grupo, a Lazio derrotou o Zenit St. Petersburg por 3 a 1. Ciro Immobile foi o nome do jogo, com dois gols, um deles de pênalti. Marco Parolo também balançou as redes pelo time italiano, jogando em casa. E Artem Dzyuba descontou para os russos.

A Lazio figura na segunda colocação do grupo, com oito pontos. O Brugge é o terceiro, com quatro. E o Zenit tem apenas um.