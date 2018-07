Juventus e Bayern veem duelo duro entre 'campeões' Juventus e Bayern de Munique nadam de braçada nos seus campeonatos nacionais. No Alemão, a vantagem na ponta é de 20 pontos. No Italiano, uma folga de nove pontos que parece quase impossível de ser tirada até o fim da competição. Mas só uma dessas duas potências do futebol europeu estará nas semifinais da Liga dos Campeões. A outra terá que se contentar apenas com o troféu doméstico.