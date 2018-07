Juventus e Milan protagonizam briga sobre imagens de TV

O Milan acusou a Juventus neste domingo, 8, de manipular as imagens da televisão para que mostrassem que o gol de Carlos Tevez, o primeiro da vitória da Juve por 3 x 1 sobre os milanistas, não estava impedido.

Em disputa de bastidores inusitada entre os rivais italianos, a Juventus respondeu à acusação dizendo que o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, está criando uma controvérsia "absurda" para mascarar a derrota de seu time.

Tevez marcou o primeiro gol da Juve ao receber livre na linha de meio-campo e tocar na saída do goleiro Diego Lopez, enquanto a defesa do Milan corria para alcançar o atacante argentino, sem sucesso.

Os replays da televisão mostravam Tevez na mesma linha do último defensor, mas o Milan disse que a linha imaginária de impedimento desenhada por computador estava levemente torcida e sem simetria com a linha de meio-campo."De acordo com as imagens de TV produzidas pela Juventus, as duas linhas são paralelas entre si. Para nós, não", escreveu o Milan no Twitter.

Galliani foi citado pela mídia italiana como tendo dito a seguinte frase: "Diferente dos outros times do Campeonato Italiano , a produção das imagens de televisão dos jogos da Juventus é feita pelo próprio clube."

Mas a atual campeã Juventus respondeu em comunicado que nada tem a ver com as imagens.

Secondo voi nel fermo immagine tv prodotto dalla Juventus, le due linee sono parallele? Per noi no #JuveMilan pic.twitter.com/VEanYEuQVf — AC Milan (@acmilan) 8 fevereiro 2015

"O senhor Galliani voltou com duas de suas paixões favoritas: televisão e geometria", disse o clube, antes de emitir uma complicada explicação sobre quem é responsável pelas imagens das partidas do clube no Italiano.

"Galliani está fomentando a mídia para que abasteça uma controvérsia absurda e espúria, pois ele está desesperadamente tentando esconder dos torcedores do Milan o resultado muito claro visto dentro de campo no jogo de ontem. 3 x 1."

E acrescentou que Galliani estava na assembleia do Campeonato Italiano na qual todos os clubes, de forma unânime, concordaram com as regras alusivas à transmissão das partidas.