Juventus e Napoli empatam em 3 x 3 no Campeonato Italiano A líder do Campeonato Italiano Juventus recuperou-se de dois gols de desvantagem para empatar em 3 x 3 com o Napoli, fora de casa, em um jogo eletrizante no estádio San Paolo nesta terça-feira, ampliando sua série invicta no torneio.