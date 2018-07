Juventus é rebaixado para a terceira divisão do futebol paulista

SÃO PAULO - Segundo time no coração de muitos paulistanos, o Juventus foi rebaixado novamente para a terceira divisão do futebol paulista neste sábado. A equipe da Mooca perdeu de manhã para o Guaratinguetá, por 3 a 1, na Rua Javari, e ficou torcendo por uma combinação de resultados que não veio.

Com a derrota, o Juventus estacionou nos 14 pontos e precisava que nem o Barueri nem o Rio Branco vencessem na rodada. Mas o time de Americana fez 1 a 0 no Comercial nesta noite, chegou a 20 pontos, e não pode mais ser ultrapassado pela equipe da Mooca na última rodada da Série A2, que será jogada no próximo fim de semana. O Juventus havia sido promovido da A3 no ano passado.

Com a vitória sobre o Juventus, o Guaratinguetá garantiu vaga na próxima fase, junto de Portuguesa e Audax. Santacruzense, Ferroviária, Barueri, São Carlos, Noroeste e Rio Branco brigam contra a A3.