Juventus e Roma empatam por 1 a 1 no Italiano

Juventus e Roma desperdiçaram boa chance de subir na tabela de classificação do Campeonato Italiano ao ficarem no empate por 1 a 1, neste sábado, em Turim. Iaquinta abriu o placar para o time mandante com um bonito gol de voleio, mas Totti decretou a igualdade nos acréscimos do primeiro tempo, de pênalti.

Com o resultado, a Juventus chegou aos 20 pontos e empatou com a Inter de Milão, que faz neste domingo o clássico com o líder Milan. Com um ponto a menos do que o adversário deste sábado, a Roma está em sexto.

A partida começou em bom ritmo no estádio Olímpico de Turim, com as duas equipes criando boas oportunidades. Mas o primeiro gol saiu apenas aos 35 minutos, em grande jogada da Juventus: Aquilani deu um drible por entre as pernas de um marcador e cruzou para Iaquinta concluir de primeira, com perfeição.

Quando parecia que o triunfo da Juventus prevaleceria no primeiro tempo, Totti bateu falta e a bola desviou na mão de um defensor, em lance que o árbitro marcou pênalti. O próprio meia-atacante cobrou com perfeição e garantiu o empate. Na etapa final, as duas equipes diminuíram o ritmo e o confronto terminou em 1 a 1.

Ainda neste sábado, Gilardino marcou o gol da vitória da Fiorentina sobre o Cesena, em casa, por 1 a 0. Com o resultado, o time de Florença chegou aos 15 pontos e se afastou da zona de rebaixamento.