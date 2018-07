Juventus e Roma ganham e seguem com 100% na Itália

Assim como na temporada passada, Juventus e Roma estão dominando o Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, pela sequência da quarta rodada, as duas equipes venceram mais uma vez e continuam com 100% de aproveitamento. Agora abriram quatro pontos de vantagem (12 a 8) para seus concorrentes mais próximos: Internazionale, Verona e Sampdoria.

Em Turim, mesmo sem a presença do argentino Carlitos Tevez e do francês Paul Pogba, a Juventus não teve trabalho para derrotar o Cesena por 3 a 0 e chegar aos 12 pontos. O grande responsável por mais uma vitória da atual tricampeã nacional foi o meia chileno Arturo Vidal, autor de dois gols - um em cobrança de pênalti. O suíço Lichtsteiner fez o terceiro.

Com mais dificuldades, até por jogar fora de casa, a Roma ganhou do Parma por 2 a 1 com um gol nos últimos minutos. Destaque para os jogadores bósnios da equipe da capital, que garantiram os três pontos. Ljajic fez o primeiro na etapa inicial, De Ceglie empatou no início da segunda e, aos 43 minutos, o meia Pjanic acertou uma bela cobrança de falta para a grande comemoração romana em Parma.

Quem poderia ficar mais perto dos líderes era o Verona, que desta vez fracassou em casa ao empatar com o Genoa por 2 a 2. O resultado permitiu a igualdade em pontos de Internazionale e Sampdoria, que ganharam os seus jogos como mandante. No estádio Giuseppe Meazza, a equipe de Milão contou com um belo gol de voleio do atacante Pablo Osvaldo e outro do volante brasileiro Hernanes para fazer 2 a 0 na Atalanta. Já o clube de Gênova derrotou o Chievo Verona por 2 a 1.

A decepção da rodada, mais uma vez, foi o Napoli. Em casa, no estádio San Paolo, abriu 2 a 0 no Palermo em apenas 11 minutos - gols de Koulibaly e Zapata -, mas permitiu o empate em um intervalo de 6 minutos, aos 18 e aos 24. Ainda foi para o intervalo em vantagem com o gol do espanhol Callejón, aos 46, só que novamente sofreu a igualdade, aos 16 da segunda etapa, com Belotti. Com 4 pontos, o time napolitano amarga a modesta 10ª posição para as pretensões da temporada.

Nos outros jogos desta quarta, os resultados foram: Cagliari 1 x 2 Torino e Fiorentina 0 x 0 Sassuolo. Nesta quinta, a rodada será completada com Lazio x Udinese, no estádio Olímpico, em Roma.