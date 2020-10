Juventus elege 10 gols mais bonitos do clube na história da Liga dos Campeões

Algumas horas antes de estrear na Liga dos Campeões nesta terça-feira, contra o Dínamo de Kiev, na Ucrânia, a Juventus publicou nas redes sociais um compilado dos dez gols mais bonitos do clube italiano na história da principal competição de clubes da Europa. No top 10 escolhido pela Juventus estão gols mais antigos, da década de 1990, até os mais atuais, como o golaço do brasileiro Douglas Costa, anotado em novembro de 2019 na vitória por 2 a 1 sobre o Lokomotiv Moscou, da Rússia.

Outro gol recente presente na relação é o cabeceio certeiro de Cristiano Ronaldo no triunfo por 3 a 0 diante do Atlético de Madrid, em março do ano passado. Na ocasião, o astro português marcou todos os gols da vitória do time e colocou a Juventus nas quartas de final da edição 2019/2020 da Liga dos Campeões.

O número 1 da lista tem a assinatura de Alessandro Del Piero, um dos ídolos da Juventus. O meio-campista italiano balançou as redes na vitória por 3 a 1 sobre o Borussia Dortmund, em setembro de 1995, com lindo arremate no ângulo esquerdo. A temporada de 1995/1996 marcou o último dos dois títulos do time de Turim na Liga dos Campeões. A outra taça foi conquistada na edição de 1984/1985. A "Velha Senhora" foi vice-campeã em sete oportunidades e é a equipe que mais vezes bateu na trave na história do torneio.

"Qual o seu favorito? 10 golaços incríveis para deixar você no clima para o retorno da Liga dos Campeões", escreveu o perfil da Juventus no Instagram.

Veja o vídeo com os gols mais bonitos do time italiano na Liga dos Campeões