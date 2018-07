Juventus empata com o Parma e segue atrás do Milan

Com o resultado, a Juventus alcançou os 46 pontos, apenas um atrás do Milan. O vice-líder, contudo, ainda tem um jogo a menos na tabela. O confronto com o Bologna, no domingo passado, também foi adiado por conta do intenso frio e da neve na Europa. Esta partida ainda não teve sua data remarcada. Já o Parma ocupa a 12ª posição, com 28 pontos.

Parma e Juventus fizeram um jogo discreto nesta quarta. O time visitante levou mais perigo, principalmente no primeiro tempo, quando chegou a acertar a trave. No entanto, caiu de rendimento depois do intervalo.

A partida foi marcada por reclamações de ambos os times em relação à atuação do árbitro. Dois lances duvidosos, de faltas dentro da área, foram desprezados pelo juiz. Nos últimos instantes, Pirlo aumentou a pressão sobre o árbitro ao simular pênalti. Após o apito no final, jogadores da Juventus foram tirar satisfações com o juiz, sem sucesso.

O duelo contou ainda com uma homenagem ao argentino Hernán Crespo antes do pontapé inicial. O jogador despediu-se oficialmente do Parma, onde se destacou no Campeonato Italiano. Crespo ainda defendeu a Inter de Milão e o Milan.

Ainda nesta quarta, a Atalanta derrotou a Genoa por 1 a 0, diante de sua torcida, em outra partida adiada em decorrência da neve. Marilungo marcou o único gol do jogo, no segundo tempo. A Atalanta soma 27 pontos enquanto a Genoa tem 30.