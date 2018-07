Juventus empata com Sassuolo e permite aproximação da Roma

A campanha perfeita da Juventus no Campeonato Italiano chegou ao fim neste sábado. Após vencer os seus sete primeiros jogos na competição, o time de Turim não passou de um empate por 1 a 1 com o Sassuolo, fora de casa, permitindo a aproximação da Roma na luta pela liderança da competição.

Como a Roma venceu o Chievo Verona neste sábado, a diferente entre os dois times na classificação caiu para um ponto - a Juventus ainda é a líder, com 19 pontos, contra os 18 da equipe da capital italiana. Já o Sassuolo, que ainda não venceu no Campeonato Italiano, está com quatro pontos, na zona de rebaixamento.

Atuando em casa, o Sassuolo abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Zaza. A Juventus empatou o jogo logo depois, aos 19 minutos, com um gol de Pogba, mas depois o time de Turim não conseguiu a virada e ainda teve Padoin expulso aos 45 minutos do segundo tempo.

A Juventus volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, na Grécia, diante do Olympiacos, em duelo válido pela Liga dos Campeões da Europa. Depois, no domingo, receberá o Palermo pelo Campeonato Italiano.