Juventus empata com Udinese e retoma a ponta na Itália

O confronto foi válido pela 1.ª rodada da competição, que não foi jogada no final de agosto por causa de uma greve dos jogadores. Naquela época, a partida não chamaria tanta a atenção na Itália, mas nesta quarta ela valia muito por causa da boa campanha realizada pelas duas equipes.

A rodada começou na última terça com a vitória do Milan sobre o Cagliari, que o levou à liderança provisória com 34 pontos. O empate nesta quarta fez a Juventus chegar à mesma pontuação, mas com vantagem no primeiro critério de desempate que é o confronto direto - o time de Turim venceu o clássico do primeiro turno por 2 a 0, em casa.

Para a Udinese, o resultado significou a permanência na terceira colocação, com 32 pontos, ainda perto dos líderes e dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. A campanha surpreende a todos na Itália e a chave dela é o setor defensivo, o menos vazado da competição (apenas nove gols em 16 partidas).