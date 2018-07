Juventus empata e Manchester City lidera o Grupo A da Liga Europa

O Manchester City fez a lição de casa nesta quinta-feira e aproveitou um tropeço da Juventus para assumir a liderança do Grupo A da Liga Europa. Adebayor, autor de três gols, foi o grande destaque da rodada da competição continental.

O atacante togolês comandou a vitória do Manchester por 3 a 1 sobre o Lech Poznan, da Polônia, na cidade inglesa. Adebayor marcou dois gols em 12 minutos no primeiro tempo e, depois que Tshibamba descontou para os visitantes, fechou o placar aos 27 minutos da segunda etapa.

Com o resultado, o Manchester assumiu a primeira colocação do Grupo A, com sete pontos. A Juventus, que empatou por 1 a 1 com o Salzburg fora de casa, chegou aos mesmos quatro pontos do Lech Poznan. O time austríaco somou seu primeiro ponto na tabela e ocupa a lanterna.

Pelo Grupo B, o atual campeão Atlético de Madrid faturou sua primeira vitória na competição, ao derrotar o Rosenborg, da Noruega, por 3 a 0, na Espanha. Diego Godín, Sérgio Agüero e Diego Costa marcaram os gols da partida. O Atlético chegou aos mesmos quatro pontos do Aris Saloniki, da Grécia.

Os gregos empataram com o Bayer Leverkusen por 0 a 0, diante de sua torcida. O Bayer segue na liderança, com cinco pontos. O Rosenborg soma três, na última colocação da chave.

O Villarreal, do brasileiro Nilmar, se garantiu na ponta do Grupo D ao superar o PAOK Saloniki, da Grécia, por 1 a 0. A equipe espanhola tem seis pontos. Os gregos somam quatro, mesma pontuação do Dínamo de Zagreb, que empatou sem gols com o Club Brugge.

No Grupo C, o Sporting de Lisboa aplicou 5 a 1 no AA Gent, da Bélgica, com dois gols de Liédson, enquanto o Lille bateu o Levski Sofia por 1 a 0. O time português lidera com nove pontos, e 100% de aproveitamento na fase de grupos. O Lille é o segundo colocado, com quatro.

Na Itália, o CSKA Moscou surpreendeu o Palermo ao vencer por 3 a 0. O brasileiro Vágner Love desperdiçou um pênalti no primeiro tempo. Com três vitórias, o time russo lidera o Grupo F, com nove pontos. Ainda nesta quinta, o Sparta Praga empatou com o Lausanne Sports por 3 a 3, e assumiu a segunda colocação da chave, com quatro pontos.

Pelo Grupo E, o BATE Borisov disparou na liderança, com sete pontos, ao vencer o FC Sheriff por 1 a 0, fora de casa. O Dínamo de Kiev, que derrotou o AZ Alkmaar por 2 a 1 fora de casa, ocupa a segunda posição da tabela, com quatro pontos.