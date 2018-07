Juventus empata e permite aproximação da Roma

Em um clássico emocionante, com muita disputa e discussões, Juventus e Internazionale empataram por 1 a 1, nesta terça-feira, na Arena Juventus, em Turim, no encerramento da 17.ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado não foi nada bom para os donos da casa, que permitiram a aproximação da Roma na luta pela liderança da competição.

Mais cedo, a equipe da capital italiana havia vencido a Udinese por 1 a 0, em Údine. Com o empate no clássico, a diferença agora da líder Juventus para a rival é de apenas um ponto (40 a 39). Lazio e Napoli, em terceiro e quarto respectivamente, estão bem atrás com 30 pontos cada. Na próxima rodada, muita emoção pela frente com Napoli x Juventus, em Nápoles, e o clássico entre Roma e Lazio, no estádio Olímpico.

Bem distante de todas estas brigas na parte de cima da tabela de classificação está a Internazionale. Em reestruturação durante a temporada com a demissão do técnico Walter Mazzari e a contratação de Roberto Mancini, a equipe de Milão mostra sinais de melhora em campo, mas no campeonato ocupa a modesta 11.ª colocação, com 22 pontos, longe até de uma vaga na Liga Europa.