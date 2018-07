Juventus empresta Iaquinta ao Cesena e contrata meia

Aos 32 anos, Iaquinta deixa o time de Turim depois de quatro temporadas e meia. O atacante, campeão mundial com a Itália em 2006, foi contratado em 2007, mas nos dois últimos anos teve diversos problemas com lesões e, por isso, não atua em uma partida oficial desde março do ano passado.

"Eu estou feliz, agora terei que provar que sou capaz novamente. Mal posso esperar para estrear, quero me relançar. Eu tive muitas contusões na minha carreira, tive muito azar", declarou o jogador. "Quero agradecer a Juventus por tudo, especialmente aos fãs, que sempre me trataram como um grande jogador. Não tenho arrependimentos", completou.

Enquanto uns vão embora, outros chegam. Por cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 11,5 milhões), a Juventus acertou nesta terça-feira com o meia Padoin. O jogador, com passagens por Atalanta e Vicenza, assinou contrato por cinco anos com o clube de Turim, que lidera o Campeonato Italiano, com 44 pontos.