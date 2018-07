Juventus encara time turco no mata-mata da Liga Europa

NYON - Eliminados na fase de grupos da Liga dos Campeões, Juventus e Napoli conheceram nesta segunda-feira seus adversários no mata-mata da Liga Europa. O time de Turim vai enfrentar o turco Trabzonspor, enquanto o Napoli cruzará com o Swansea, da Inglaterra, de acordo com o sorteio que definiu os próximos 16 confrontos da competição.

Favorita, a Juventus terá como motivação especial a possibilidade de jogar uma eventual final diante de sua torcida. Nesta temporada, a decisão da Liga Europa será disputada em Turim. Antes de chegar lá, a líder do Campeonato Italiano terá pela frente o Trabzonspor e, se avançar, poderá fazer um duelo italiano com a Fiorentina nas oitavas de final - antes o time de Florença vai enfrentar o Esbjerg.

O Napoli, por sua vez, vai encarar o vencedor do confronto entre Porto e Eintracht Frankfurt se confirmar o favoritismo contra o estreante Swansea. Outro italiano na disputa, a Lazio terá adversário mais fácil. Pegará o Ludogorets, da Bulgária. Depois enfrentará Dínamo de Kiev ou Valencia, se avançar.

O Ajax, que também foi eliminado na Liga dos Campeões, vai enfrentar o Salzburg. Na mesma situação, Viktoria Plzen x Shakhtar Donetsk vão fazer o confronto das duas equipes que não conseguiram avançar na principal competição europeia.

Um dos candidatos ao título, o Tottenham, que demitiu o técnico André Villas-Boas nesta segunda, vai enfrentar o Dnipro, da Ucrânia. Se vencer, o time inglês vai cruzar com PAOK, da Grécia, ou Benfica, de Portugal.

Confira os próximos 16 confrontos da Liga Europa:

Dnipro (Ucrânia) X Tottenham (Inglaterra)

Betis (Espanha) x Rubin Kazan (Rússia)

Swansea (Inglaterra) x Napoli (Itália)

Juventus (Itália) x Trabzonspor (Turquia)

Maribor (Eslovênia) x Sevilla (Espanha)

Viktoria Plzen (República Checa) x Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Chornomorets (Ucrânia) x Lyon (França)

Lazio (Itália) x Ludogorets (Bulgária)

Esbjerg (Dinamarca) x Fiorentina (Itália)

Ajax (Holanda) x Salzburg (Áustria)

Maccabi (Israel) x Basel (Suíça)

Porto (Portugal) x Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Anzhi (Rússia) x Genk (Bélgica)

Dínamo de Kiev (Ucrânia) x Valencia (Espanha)

PAOK (Grécia) x Benfica (Portugal)

Slovan Liberec (República Checa) x AZ Alkmaar (Holanda)