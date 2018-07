Juventus estreará contra Chievo Verona no Campeonato Italiano

Com técnico novo, a Juventus iniciará sua busca pelo quarto título consecutivo do Campeonato Italiano jogando fora de casa contra o modesto Chievo Verona, no fim de semana do dia 31 de agosto, de acordo com a tabela da competição divulgada nesta segunda-feira.

Atual vice-campeã, a Roma vai receber a Fiorentina na capital italiana, enquanto o Milan vai enfrentar a Lazio no San Siro. A Inter de Milão visitará o Torino na rodada de abertura.

As datas e horários das primeiras rodadas ainda serão definidas pela Federação Italiana de Futebol. Pela tabela anunciada, o campeonato terá sua última rodada disputada no fim de semana do dia 31 de maio de 2015.

Em busca do tetracampeonato, a Juventus contará com técnico novo na temporada europeia. Massimiliano Allegri, demitido pelo rival Milan em janeiro, será o substituto de Antonio Conte, responsável por levar o time de Turim ao tri. O primeiro encontro entre Allegri e seu ex-clube será já na terceira rodada, no fim de semana do dia 21 de setembro, no San Siro.