Juventus estreará diante de 'asa negra' no Italiano

A competição está marcada para iniciar no final de semana do dia 24 de agosto e terminar em 18 de maio do ano que vem. O Campeonato Italiano deste ano promete ser especial por ser o primeiro na história com cinco clássicos regionais, já que as cidades de Turim (Juventus e Torino), Milão (Inter e Milan), Roma (Lazio e Roma), Verona (Chievo e Verona) e Gênova (Genoa e Sampdoria) têm dois times na primeira divisão.

A Juventus fará sua primeira partida em casa na segunda rodada, quando receberá a Lazio. Vice-campeão em 2012/2013, o Napoli inicia sua campanha em casa, diante do Bologna. Já o Milan viaja para pegar o recém-promovido Verona, enquanto a Inter de Milão duela com o Genoa no Giuseppe Meazza.