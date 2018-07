Juventus exalta Tevez e cogita manter atleta no clube até fim da carreira

Satisfeita com o rendimento de Carlitos Tevez, a Juventus nem cogita ficar sem o atacante argentino em um futuro próximo. Foi isso que assegurou Beppe Marotta, diretor esportivo do clube de Turim, destacando que gostaria de contar com o jogador até o final da sua carreira.

"Ainda tem contrato por um ano e meio e a relação com a gente é ótima. Se ele quiser continuar, não há nenhum problema. Vejo que tem amor pela nossa camiseta e nós estamos felizes de tê-lo por muito tempo", disse.

O diretor esportivo também se declarou feliz que Tevez tenha sido convocado novamente para defender a Argentina, após um longo período de fora das listas da sua seleção. "Merece jogar pela seleção. Carlitos é campeão", afirmou.

Marotta também rasgou elogios ao golaço marcado pelo atacante no último fim de semana. Ele o classificou como "um gol de filme, desses que entram para a história do futebol", disse. "Foi o gol mais bonito de toda minha carreira como dirigente", completou o diretor em entrevista ao jornal esportivo italiano Corriere dello Sport.

Tevez marcou dois gols na vitória por 7 a 0 sobre o Parma, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. No mais belo deles, o argentino disparou do meio-de-campo, passou do seu marcador, depois driblou mais dois defensores e finalizou com o pé direito, sem chance de defesa para o goleiro do adversário.

O argentino já marcou dez gols nesta temporada, sendo oito pelo Campeonato Italiano e dois pela Liga dos Campeões da Europa, sendo decisivo para o time liderar o torneio nacional com 28 pontos e três de vantagem para a segunda colocada Roma.