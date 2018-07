Juventus quer manter Tevez, mas monitora opções no mercado

A Juventus permanece esperançosa de que o atacante argentino Carlitos Tevez continuará na equipe pelo menos até o fim do seu contrato, em junho de 2016. "Nos reuniremos depois da final da Liga dos Campeões, e queremos que fique, mas ele tem a bola, tem seu destino em suas mãos", disse o gerente do clube de Turim, Beppe Marotta, nesta terça-feira.

A decisão da principal competição do futebol europeu será disputado em 6 de junho em Berlim, entre Juventus e Barcelona. "É um grande profissional, a quem devemos muito respeito, vamos tentar de todas as formas possíveis, ciente do seu valor, espero que pode continuar até o fim (do seu contrato) conosco", afirmou.

A Juventus inclusive deseja propor mais um ano de contrato a Tevez, mas está atenta ao mesmo tempo para substituí-lo ou, pelo menos, contratar algum jovem atacante para jogar ao seu lado.

Com 31 anos, os rumores sobre um eventual retorno antecipado ao Boca Juniors, o clube do seu coração, acompanham Tevez na atual temporada, em que ele é o vice-artilheiro do Campeonato Italiano com 20 gols.

"Há jogadores que nos interessam, um delas é (o argentino Paulo) Dybala, mas nós ainda não definimos nada com (o presidente do Palermo, Maurizio) Zamparini e mesmo com o Palermo", disse. "Estamos no caminho certo, mas declarar oficialmente que é da Juventus, não é possível", completou.

No entanto, Dybala anunciou ao final do último jogo do seu time que deve ir para a Juventus. "Jogarei na Juventus, é o clube que mais me quer. Eles fizeram uma grande oferta para me contratar. Acho que podemos ganhar o quinto título seguido e espero aprender com Carlos Tevez".

Dybala, de 21 anos, foi uma das grandes revelações do futebol italiano nesta temporada, mesmo atuando pelo Palermo, um clube de aspirações modestas. Até agora, marcou 13 gols no Campeonato Italiano.