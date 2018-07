Juventus faz 3 a 0 na Roma e vai à semifinal da Copa da Itália

TURIM - Invicta na temporada, a Juventus avançou às semifinais da Copa da Itália ao vencer a Roma com autoridade nesta terça-feira, por 3 a 0, em Turim. Desde que inaugurou a Arena Juventus, sua nova casa, a equipe alvinegra venceu oito vezes como mandante e só empatou três vezes em jogos oficiais.

Na próxima etapa, a Juventus vai encarar quem passar do confronto entre Milan e Lazio, que jogam quinta-feira em Milão. As semifinais, diferentemente das fases anteriores, tem confrontos de ida e volta e estão marcadas para os dias 8 de fevereiro e 21 de março. Na quarta-feira, pela outra chave, a Inter de Milão visita o Napoli e o Chievo Verona recebe o Siena.

Jogando em casa, a Juventus saiu na frente aos 6 minutos de jogo, com Emanuele Giaccherini aproveitando cruzamento de Stephan Lichtsteiner. Aos 30, Alessandro Del Piero ampliou para a equipe alvinegra e pressionou ainda mais os romanos a buscarem o ataque. Mas a expulsão de Lamela, no meio do segundo tempo, freou as investidas da Roma, que ainda levou o terceiro, nos acréscimos, num gol contra de Simon Kjaer.