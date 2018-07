Juventus faz 3 a 0 no Crotone e se consolida no 3º lugar do Italiano

A Juventus confirmou a sua superioridade sobre o Crotone com uma vitória por 3 a 0, em Turim, construída na segunda etapa do confronto válido pela 14.ª rodada do Campeonato Italiano. Coincidentemente, foi uma vitória sobre o adversário, com o mesmo placar e no mesmo local que garantiu o hexacampeonato nacional para a Juventus na temporada 2016/17, em maio passado.

Com o triunfo, a equipe da Juventus se consolidou na terceira colocação na tabela, com 34 pontos, agora três pontos à frente da Roma, que tropeçou na rodada ao empatar com o Genoa. O Crotone segue na 15.ª posição, com 12 pontos, mas apenas dois acima da zona de rebaixamento, iniciada pelo SPAL 2013 (18.º colocado).

A Juventus foi muito superior ao modesto Crotone na primeira etapa, dominou o posse de bola, teve grande volume de jogo, mas não conseguiu converter todo esse poderio ofensivo em gols.

A equipe alvinegra de Turim teve a primeira grande oportunidade com o atacante Matuidi, que invadiu a área pela esquerda e disparou para o gol com muita força, mas a bola subiu demais.

Depois o brasileiro Douglas Costa fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Matuidi, que cabeceou com muito perigo. O lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro também teve uma boa chance, batendo de fora da área e obrigando o goleiro Cordaz a fazer grande defesa.

Na volta da segunda etapa, a Juventus voltou a pressionar em busca do gol. E conseguiu furar o bloqueio do Crotone logo aos 6 minutos, quando Barzagli cruzou da direita e Mandzukic subiu de cabeça para deslocar o goleiro do Crotone e abrir o marcador.

Aos 14 minutos, o lateral-direito De Sciglio, que ainda busca afirmação na equipe titular da Juventus e havia entrado no segundo tempo, aproveitou uma rebatida da zaga para emendar com chute fortíssimo de fora da área e ampliar o placar para 2 a 0.

Aos 26, o zagueiro marroquino Mehdi Benatia estava sozinho na pequena área e foi favorecido por um rebote do goleiro para fazer o terceiro da Juventus e dar números finais ao duelo. Depois de abrir tamanha vantagem, a Juventus apenas administrou o jogo até o final.

A Juventus voltará a campo pelo Campeonato Italiano pela 15.ª rodada do torneio na próxima sexta-feira, no estádio San Paolo, em Nápoles, para enfrentar o Napoli, líder da competição. O Crotone jogará três dias depois, em casa, diante da Udinese.