Juventus faz 3 a 1 em casa, ganha a 10ª no Italiano e reabre vantagem

A Juventus entrou em campo neste sábado já sabendo que seus concorrentes na briga pelo título do Campeonato Italiano - Internazionale e Napoli - venceram pela 11.ª rodada e diminuíram a distância para a liderança. Mas o time de Turim fez a sua parte em casa, no Juventus Stadium, e derrotou o Cagliari por 3 a 1 para voltar a ter uma vantagem confortável na primeira colocação.

Ainda invicto na competição com 10 vitórias e apenas um empate, a Juventus subiu para 31 pontos e voltou a ficar com seis de vantagem para os seus rivais, que conseguiram goleadas nesta rodada - a Internazionale aplicou um 5 a 0 no Genoa, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, e o Napoli fez 5 a 1 no Empoli, no estádio San Paolo, em Nápoles.

Em campo, a Juventus precisou de apenas um minuto para abrir o placar com o gol do atacante argentino Paulo Dybala. Com a vantagem, o time de Turim deu uma relaxada e permitiu que o Cagliari atuasse com a posse de bola mais perto da sua meta. O resultado disso foi o empate dos visitantes com o atacante brasileiro João Pedro, aos 36 minutos.

Só que a festa do Cagliari durou apenas dois minutos. O atacante brasileiro Douglas Costa fez jogada pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para o meio, na tentativa de encontrar o português Cristiano Ronaldo. Só que antes o zagueiro Filip Bradaric deu um carrinho para evitar isso e colocou a bola dentro de sua própria meta.

A partir daí, o Cagliari pouco fez para tentar o empate. Só conseguiu chegar aos 41 minutos do segundo tempo, quando o centroavante Pavoletti recebeu livre na área e chutou, mas a bola foi bloqueada pelo zagueiro Benatia. No contra-ataque, Cristiano Ronaldo deixou o colombiano Cuadrado livre para marcar o terceiro e garantir a vitória da Juventus.

EMPATE

Em outro jogo deste sábado, Fiorentina e Roma ficaram no empate por 1 a 1, no estádio Artemio Francchi, em Florença. O resultado manteve os dois times com a mesma pontuação (16), mas a equipe da casa fica na sexta colocação por ter melhor saldo de gols (8 a 4).

A Fiorentina esteve perto de vencer a partida, pois marcou com Jordan Veretout, em cobrança de pênalti, aos 32 minutos do primeiro tempo, e se segurou até os 40 da segunda etapa, quando Alessandro Florenzi fez o gol de empate para os romanos.