Juventus ganha da Fiorentina fora de casa e assume ponta provisória do Italiano

Em uma briga de gato e rato, Napoli e Juventus estão na luta pelo título do Campeonato Italiano. O time napolitano está com a liderança há mais de 15 rodadas, mas a rival de Turim não quer deixá-lo abrir vantagem e quase sempre joga pressão na disputa pela primeira colocação. E não foi diferente nesta sexta-feira, na abertura da 24.ª rodada, com a vitória sobre a Fiorentina por 2 a 0, mesmo atuando em Florença.

O resultado positivo coloca a Juventus com 62 pontos no topo da tabela de classificação de fora provisória. Assim, a bola agora está com o Napoli, que tem 60 e entra em campo neste sábado contra a Lazio, no estádio San Paolo, em Nápoles. Já a Fiorentina, mais preocupada com algum risco de rebaixamento, fica em 11.º lugar, com 31 pontos.

Em campo, o primeiro tempo foi equilibrado e o que mais chamou a atenção foi um lance polêmico aos 18 minutos. O árbitro marcou um pênalti para a Fiorentina após cruzamento de Benassi na área. A bola chegou a tocar no braço do zagueiro Chiellini, mas, contando com o auxílio do árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês), o juiz anulou a decisão marcando impedimento do jogador do time da casa que recebeu o passe para mandar a bola na área.

Na segunda etapa, com a maior experiência de seus jogadores, a Juventus dominou e conseguiu a vitória. Aos 11 minutos, mesmo vaiado pela torcida, o meia Bernardeschi fez valer a lei do ex. Ele mesmo sofreu falta na entrada da área, foi para a cobrança e mandou no canto direito do goleiro Marco Sportiello para fazer o primeiro da equipe de Turim. Já nos minutos finais, em um rápido contra-ataque, Higuaín recebeu livre na intermediária, entrou na área e chutou colocado no canto esquerdo da meta da Fiorentina para selar o triunfo.

Agora a Juventus volta as suas forças para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, enfrenta o Tottenham no jogo de ida, no Juventus Stadium, em Turim. Já a Fiorentina só volta a jogar, pelo Campeonato Italiano, no próximo dia 18, um domingo, quando visita a Atalanta.