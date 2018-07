Juventus ganha da Inter por 2 a 0 e segue na cola do líder Milan A Juventus ganhou o clássico contra a Inter de Milão por 2 a 0, neste domingo, em Turim, no encerramento da 29ª rodada do Campeonato Italiano. Com a importante vitória, a equipe se manteve na cola do líder Milan, que tinha derrotado a Roma no sábado.