Juventus ganha da Lazio, mantém recuperação e se aproxima dos líderes do Italiano

Com os três pontos conquistados, a Juventus chegou aos 27 e se aproximou dos líderes da competição. Igualou a pontuação da Roma, a quarta colocada, e está quatro atrás do líder Napoli. Na sequência vem Internazionale, com 30, e Fiorentina, com 29. Todos os quatro rivais ainda jogarão por esta rodada. Já a Lazio, em má fase, está em 10.º lugar, com 19 pontos.

Mesmo fora de casa, a Juventus dominou completamente o adversário e venceu com gols do zagueiro Santiago Gentiletti (contra) e Dybala, que fez um golaço. O belo tento do atacante aconteceu aos 32 minutos do primeiro tempo. O argentino recebeu passe na intermediária, levantou a bola, ajeitou e mandou um sem pulo direto no canto esquerdo, sem chances de defesa para o goleiro Marchetti.

A derrota em casa significa a manutenção de uma freguesia enorme da Lazio contra a Juventus. São 12 anos sem vitória sobre a equipe de Turim, com 16 resultados negativos e dois empates.