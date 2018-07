Juventus ganha do Avellino e avança às quartas da Copa da Itália

TURIM - Sem qualquer dificuldade, dando sequência à sua brilhante campanha em competições nacionais, a Juventus derrotou o Avellino (da segunda divisão) por 3 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Juventus, em Turim, e conseguiu a classificação às quartas de final da Copa da Itália. Os gols da vitória da "Vecchia Signora" foram marcados por Sebastian Giovinco, Martín Cáceres e Fabio Quagliarella.

O triunfo desta quarta mostra mais uma vez a força da Juventus em torneios no "país da Bota". Além da vaga nas quartas de final da Copa da Itália, em que busca a 10.ª conquista - está empatada com a Roma como a maior vencedora da história da competição -, a equipe de Turim lidera com tranquilidade no Campeonato Italiano. Após 16 rodadas, só perdeu uma vez e tem 43 pontos - cinco a mais que a mesma Roma e oito a mais que o Napoli.

Na próxima fase, que será jogada entre os dias 21 e 29 de janeiro, a Juventus só saberá no início do próximo mês quem será a sua adversária. Provavelmente no dia 8, a equipe de Turim ficará ligada na partida entre Roma e Sampdoria, no estádio Olímpico de Roma.

Assim como o duelo entre Roma e Sampdoria, os outros seis confrontos das oitavas de final da Copa da Itália serão realizados no início de janeiro. O destaque fica para a estreia da Lazio, a atual campeã, contra o Parma, em Roma. Os outros jogos são: Napoli x Atalanta, Milan x Spezia (segunda divisão), Udinese x Internazionale, Fiorentina x Chievo Verona e Catania x Siena (segunda divisão).