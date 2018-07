Juventus ganha do Milan no San Siro com gol de Tevez

Atual tricampeã italiana, a Juventus deu uma demonstração de força neste sábado, em busca do quarto título consecutivo. Mesmo fora de casa, o time de Turim ganhou o clássico com o Milan por 1 a 0, graças ao gol do atacante argentino Carlitos Tevez, pela terceira rodada do campeonato.

Mesmo com a troca de treinador - Antonio Conte foi para a seleção da Itália, sendo substituído por Massimiliano Allegri -, a Juventus continua dominando o Campeonato Italiano. Com a vitória no clássico entre dois invictos, manteve o aproveitamento 100%, liderando sozinha com nove pontos.

O Milan segue com os mesmos seis pontos, em terceiro lugar, e pode ser ultrapassado por diversos times na continuação da terceira rodada. Já a Juventus corre o risco de ganhar a companhia da segunda colocada Roma, outra com aproveitamento 100%, que enfrentará o Cagliari neste domingo.

Diante de mais de 78 mil torcedores no Estádio San Siro, a Juventus não se intimidou e foi em busca da importante vitória em Milão. O gol saiu aos 26 minutos do segundo tempo, quando Tevez fez bela tabela com o meia francês Pogba e tocou na saída do goleiro Abbiati para marcar 1 a 0.

No outro jogo deste sábado no Campeonato Italiano, o Cesena recebeu o então lanterna Empoli e ficou no empate de 2 a 2. Marilungo e Defrel colocaram os donos da casa em vantagem ainda no primeiro tempo, mas o visitante foi buscar a igualdade na etapa final, com gols de Tavano e Rugani.

Neste domingo, acontecem os outros oito jogos da terceira rodada do Campeonato Italiano: Chievo x Parma, Genoa x Lazio, Roma x Cagliari, Sassuolo x Sampdoria, Atalanta x Fiorentina, Udinese x Napoli, Palermo x Inter de Milão e Torino x Verona.