Juventus ganha e fica ainda mais perto do título do Campeonato Italiano

ÚDINE - A cada rodada que passa, a Juventus fica mais perto do título do Campeonato Italiano, e nesta segunda-feira, no encerramento da 33.ª, não foi diferente. A equipe de Turim viajou para pegar a Udinese, venceu por 2 a 0 e voltou a abrir vantagem confortável para a segunda colocada Roma, a apenas cinco jogos para o fim da competição.

A Juventus pulou para 87 pontos, oito à frente da Roma, que também venceu na rodada. O time de Turim tem tudo para ficar ainda mais perto do troféu no sábado, quando pega o Bologna, 17.º, em casa. Por outro lado, a Udinese segue fazendo campanha ruim, em 14.º, com 38 pontos, e duela com o Napoli, também no sábado, em casa.

Comandada por Giovinco, que fez grande partida nesta segunda-feira, a Juventus partiu para cima e definiu o placar ainda na etapa inicial. O primeiro gol, aliás, foi marcado pelo próprio meia. Aos 16 minutos, ele recebeu pelo lado direito, cortou a marcação e bateu colocado, de canhota, sem chance para Simone Scuffet.

A vantagem não diminuiu o ritmo dos visitantes, que chegaram ao segundo gol pouco depois. Aos 26, após escanteio batido da direita por Pirlo, Pogba tentou, mas parou em Scuffet. O atacante Llorente, então, se aproveitou da confusão na área e tocou para o gol vazio.

Só com o segundo gol a Juventus tranquilizou a partida e passou a tocar a bola. Ainda assim, quase chegou ao terceiro gol na etapa final, novamente com Giovinco, que recebeu pela esquerda, dentro da área, cortou para o meio, mas bateu na trave. A Udinese foi atacar com maior perigo apenas nos acréscimos, mas não ameaçou o domínio da rival.