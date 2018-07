Juventus ganha, mas Reus marca e mantém Borussia na briga

Com gols de Tévez e Morata, a Juventus venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1, hoje, em Turim, e abriu vantagem em busca de uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. O gol marcado por Marcos Reus ainda no primeiro tempo, porém, deixou a equipe alemã muito viva na briga por um lugar na fase seguinte da competição continental.

Com o gol marcado neste duelo de ida das oitavas de final, o time amarelo poderá avançar à próxima fase com uma vitória simples por 1 a 0, no próximo dia 18 de março, quando atuará empurrado pela sua fanática torcida. No caso, o gol fora de casa poderá pesar como fator de desempate. Já a Juventus garantiu a vantagem de poder atuar por qualquer igualdade em solo alemão.

O grande nome da equipe italiana no confronto desta terça acabou sendo o espanhol Morata, pois, além de marcar o segundo de sua equipe, participou diretamente da jogada que resultou no gol de Tévez. Aos 13 minutos do primeiro tempo, ele tabelou com o atacante argentino no meio-campo e depois invadiu a grande área pela esquerda para bater cruzado. Weidenfeller deu rebote e Tévez, que chegava pelo meio, só teve o trabalho de empurrar para as redes.

O Borussia, porém, respondeu já aos 18 minutos com o gol de empate marcado por Reus. Em um lance despretensioso após uma bola desviada de cabeça pelo astro do Borussia, Chiellini escorregou e bateu com o joelho na bola e a deixou limpa para Reus, que ficou cara a cara com Buffon e tocou no canto na saída do goleiro.

Ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, a Juventus fez o gol da vitória. Tevez ganhou disputa com um defensor na intermediária e rolou na esquerda para o francês Pogba, que cruzou rasteiro para Morata bater de primeira e definir o 2 a 1.

Na etapa final, o forte ritmo imprimido pelas equipes no primeiro tempo deu lugar a uma partida mais truncada, com menos chances de gol. E o Borussia já não tinha mais tanto desespero de buscar o empate, pois sabia que uma vitória simples no confronto de volta poderá lhe dar uma vaga nas quartas de final.