Juventus ganha no fim e abre vantagem na ponta na Itália

Agora com 28 pontos, a Juventus está quatro à frente da Internazionale, a nova vice-líder após ganhar da Sampdoria por 3 a 2, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. A derrota em Bérgamo fez com que o Napoli caísse para a terceira colocação, com 22 pontos.

Em Turim, o herói da Juventus foi o meia francês Pogba, que marcou o gol no lance final da partida. Antes, o centroavante Quagliarella havia aberto o placar para o time de Turim e Taider havia obtido o empate para o Bologna, que figura na zona de rebaixamento. Já a Internazionale contou com os gols de dois argentinos (Diego Milito e Roberto Palacio) e do colombiano Guarín para vencer a Sampdoria.

Em outros jogos desta quarta, destaque para a vitória do Cagliari sobre o Siena por 4 a 2, na Sardegna. Nada menos que três gols do time da casa foram marcados por brasileiros. Os dois primeiros foram do atacante Nenê e o quarto foi anotado por Thiago Ribeiro, ex-Cruzeiro e São Paulo. Outro gol de brasileiro foi marcado pelo meia Luciano, em cobrança de pênalti, no triunfo do Chievo Verona sobre o Pescara por 2 a 0.

Já as equipes de Roma não foram bem na rodada. No estádio Olímpico, a Lazio empatou com o Torino por 1 a 1 e perdeu a chance de encostar mais no Napoli - tem 19 pontos, na quarta colocação. A Roma fez pior e perdeu para o Parma, como visitante, por 3 a 2 - o time da capital está em sétimo lugar, com 14 pontos. Também nesta quarta, Udinese e Catania empataram por 2 a 2, em Údine.