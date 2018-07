Juventus goleia Atalanta e mantém vantagem no Italiano

BÉRGAMO - A Juventus manteve a boa vantagem na liderança do Campeonato Italiano, ao golear a Atalanta por 4 a 1, neste domingo, fora de casa. O time de Turim só não ampliou a folga na tabela porque a vice-líder Roma também goleou nesta rodada. A Juventus chegou aos 46 pontos, contra 41 da Roma. A equipe de Turim segue com 10 pontos de vantagem sobre o Napoli, terceiro colocado. Já a Atalanta ocupa o 15.º lugar, com 18 pontos.

A vitória deste domingo foi iniciada por Carlitos Tevez, ao marcar aos 6 minutos de jogo. A Atalanta chegou a empatar, com gol de Maximiliano Moralez, aos 15. Mas, no segundo tempo, Paul Pogba, aos 46, Fernando Llorente, aos 30, e Arturo Vidal, aos 34, decretaram o triunfo dos visitantes.

Enquanto a Juventus goleava, a Roma fazia a lição de casa, diante de sua torcida. Com gols de Mehdi Benatia, duas vezes, Mattia Destro e Gervinho, o time da capital aplicou 4 a 0 no Catania e manteve a perseguição ao líder do Italiano. Fora de casa, a Fiorentina venceu o Sassuolo por 1 a 0, com gol de Giuseppe Rossi, aos 37 minutos do segundo tempo, e continua no quarto lugar da classificação, agora com 33 pontos.

O Torino também goleou nesta rodada ao fazer 4 a 1 no Chievo Verona, mesmo placar do triunfo do Verona sobre a Lazio. Sampdoria e Parma empataram por 1 a 1. Mais cedo, o Bologna bateu o Genoa por 1 a 0.