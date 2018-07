Juventus goleia e reassume a ponta do Italiano; Napoli empata e cai para segundo

Atual pentacampeã nacional, a Juventus ficou apenas uma rodada fora da liderança do Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, o time de Turim se recuperou da derrota no final de semana e reassumiu a ponta da competição, em sua quinta rodada, ao golear o Cagliari por 4 a 0, no Juventus Stadium. Isso graças também ao empate sem gols do agora vice-líder Napoli com o Genoa, fora de casa.

Agora com 12 pontos - um a mais que o Napoli -, a Juventus não deu qualquer chance ao Cagliari. Ainda no primeiro tempo, construiu a vitória ao fazer três gols. O primeiro foi de Daniele Rugani, aos 14 minutos, o segundo foi do centroavante argentino Gonzalo Higuaín, aos 34, e o terceiro do lateral-direito brasileiro Daniel Alves, aos 39. Na segunda etapa, um gol contra de Luca Ceppitelli, aos 39, definiu a goleada.

Em Gênova, o Napoli mostrou ofensividade, mas sem qualquer objetividade, na partida contra o Genoa. O meia eslovaco Marek Hamsik mandou uma bola no travessão no primeiro tempo e o atacante espanhol José Callejón teve uma chance cara a cara com o goleiro Perin, mas nada de gol. No final, teve que contar com duas grandes defesas do goleiro espanhol Pep Reina para voltar a Nápoles com ao menos um ponto.

Quem está na cola dos ponteiros são Roma, Chievo Verona e Internazionale. Os três venceram nesta quarta-feira e chegaram a 10 pontos na tabela de classificação. Pelos critérios de desempate, os romanos estão em terceiro depois de golearem o Crotone por 4 a 0, em casa - gols de Edin Dzeko (duas vezes), Stephan El Shaarawy e Mohamed Salah. Em quarto aparece a equipe de Verona, que fez 2 a 1 no Sassuolo. E o clube de Milão, em franca recuperação, é o quinto ao bater o Empoli por 2 a 0, como visitante, com dois gols do centroavante argentino Mauro Icardi.

Na parte de baixo da tabela de classificação, o Empoli abre a zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com 4 pontos. Abaixo estão a Atalanta, com 3 após perder em casa do Palermo por 1 a 0, e o Crotone, com apenas um. O Cagliari é o primeiro fora da degola com a mesma pontuação do Empoli.

Nos outros jogos desta quarta-feira, Udinese e Fiorentina empataram por 2 a 2, em Údine, e o Pescara ficou no empate sem gols com o Torino, em casa.