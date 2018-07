Juventus goleia Genoa e se aproxima do título do Campeonato Italiano

Está difícil parar a Juventus nesta temporada. Depois de eliminar o Barcelona na Liga dos Campeões, quarta-feira, a equipe recebeu o Genoa neste domingo, em Turim, pelo Campeonato Italiano. E venceu com extrema tranquilidade, por 4 a 0, com três gols marcados ainda no primeiro tempo.

Semifinalista da Liga dos Campeões e finalista da Copa da Itália, a Juventus deu um importante passo para conquistar o Campeonato Italiano: alcançou 83 pontos e abriu 11 de vantagem para a vice-líder Roma, que enfrenta o Pescara na segunda-feira, fora de casa. Já o Genoa é o 16º, com 30.

Após o desgastante empate com o Barcelona, por 0 a 0, o técnico Massimiliano Allegri poupou alguns de seus titulares, como Daniel Alves, Alex Sandro e Buffon, substituído pelo goleiro brasileiro Neto.

Ainda assim, a Juventus não teve qualquer problema diante do Genoa. E, com 18 minutos, já estava vencendo por 2 a 0. Primeiro, aos 16, Higuaín cruzou, Marchisio deu um leve toque e Ezequiel Muñoz fez contra. E, logo depois, Dybala recebeu de Khedira e coroou seu bom início de jogo - ele já era o melhor da partida mesmo antes de marcar.

Estava fácil. Mesmo após desacelerar o ritmo, visivelmente poupando esforços, a Juventus ainda fez o terceiro na etapa inicial, aos 41, com Mandzukic. E ainda deu tempo para Bonucci, de fora da área, acertando um belo chute, anotar o quarto no segundo tempo.

O triunfo deste domingo deixou a Juventus muito próxima do título. Dependendo da combinação de resultados, o time de Turim tem remotas chances de ser campeão já na próxima rodada, na qual enfrentará a Atalanta, fora de casa.