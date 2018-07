Juventus goleia Lazio e conquista a Supercopa da Itália

ROMA - Atual bicampeã do Campeonato Italiano, a Juventus mostrou neste domingo que pretende seguir reinando no país nesta temporada. No confronto que "abre" a temporada, a equipe de Turim não tomou conhecimento da Lazio e, mesmo no estádio Olímpico de Roma, goleou por 4 a 0, conquistando pela segunda vez consecutiva o título da Supercopa da Itália.

De forma impiedosa, a Juventus marcou um gol no primeiro tempo e precisou de apenas quatro minutos no segundo, dos 7 aos 11, para conseguir a goleada contra a atual campeã da Copa da Itália e faturar a Supercopa pela sexta vez na história, se igualando ao Milan como a maior vencedora da disputa. A Lazio, com a derrota, segue com 3 títulos e agora com dois vices.

O primeiro gol da Juventus foi marcada pelo volante francês Pogba, uma das revelações da temporada passada, aos 23 minutos de jogo. Depois, o veterano goleiro Buffon salvou a equipe de Turim com uma grande defesa pouco antes do intervalo e, na segunda etapa, a goleada foi construída com três gols em pouco tempo. Aos 7, o zagueiro Chiellini fez o segundo; aos 9, o suíço Lichtsteiner marcou o terceiro; e, aos 11, o atacante argentino Carlitos Tevez fechou o placar com o seu primeiro gol pelo clube italiano.

Só que a decisão da Supercopa da Itália foi marcada por mais uma polêmica envolvendo racismo no futebol do país. No segundo tempo, depois que a Juventus já havia feito seus quatro gols, a torcida da Lazio resolveu vaiar e gritar palavras ofensivas a três jogadores negros da rival de Turim: Pogba, Angelo Ogbonna e Kwadwo Asamoah. Vários avisos para cessarem os cânticos foram feitos pelo sistema de som do estádio durante o jogo, que não chegou a ser paralisado.