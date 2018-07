Juventus goleia Chievo e continua campanha de recuperação no Italiano

Depois de um começo ruim, a Juventus se encontrou e definitivamente vive grande momento no Campeonato Italiano. Neste domingo, chegou à 12.ª vitória consecutiva na competição em grande forma. Goleou o Chievo por 4 a 0, mesmo atuando fora de casa, e continuou na cola do líder Napoli.

O resultado levou o time de Turim a 48 pontos, dois atrás do Napoli, que goleou o Empoli jogando em casa. Na próxima rodada, a Juventus terá pela frente o Genoa, em casa, na quarta. O Chievo, por sua vez, segue no meio da tabela em décimo, com 27 pontos, e viaja para pegar a Inter de Milão na quarta.

Quem comandou o início do passeio da Juventus neste domingo foi Morata. Logo aos cinco minutos, o espanhol aproveitou ótima jogada de Lichtsteiner pela direita e empurrou para a rede. Aos 39, foram Dybala e Khedira que fizeram bom lance pela esquerda. O alemão cruzou rasteiro e Morata marcou mais um.

Desesperado, o Chievo tentou ir para cima no segundo tempo, mas o domínio era todo da Juventus, que ainda perdeu algumas oportunidades antes de fazer o terceiro. Aos 15 minutos, em rápido contra-ataque, Pogba recebeu na área, viu Alex Sandro passando pela esquerda e rolou para o brasileiro fuzilar para a rede.

Ainda faltava o do próprio Pogba, que saiu seis minutos depois. Ele foi acionado na meia-lua, deu lindo corte no zagueiro e tocou para marcar belo gol. O francês ainda perdeu outra grande oportunidade para ampliar nos acréscimos, quando recebeu longo lançamento, dominou e encheu o pé, mas a bola explodiu na trave.