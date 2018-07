Juventus goleia Palermo e fica a duas vitórias do penta

Eliminada nas oitavas de final da Liga dos Campeões, a Juventus segue dominante na Itália. Neste domingo, com mais uma apresentação de gala do craque Pogba, a equipe de Turim recebeu o Palermo na Arena Juventus, venceu por 4 a 0, e se aproximou ainda mais do pentacampeonato consecutivo do Campeonato Italiano. Precisa de só mais duas vitórias.

Com a vitória, a Juventus foi a 79 pontos, contra 70 do Napoli e 65 da Roma - ambos também já jogaram por esta 33.ª rodada. Se na terça-feira o Napoli perder do Bologna, em casa, e na quarta a Juventus bater a Lazio, em Turim, o campeonato acaba. Com duas vitórias, o título pode vir domingo, em Florença, contra a Fiorentina, sem depender dos resultados dos rivais.

Neste domingo, a equipe da casa abriu o placar com belo gol aos 10 minutos. Pogba lançou com precisão cirúrgica e pôs no peito de Khedira. O alemão dominou e bateu sem deixar a bola cair, encobrindo o goleiro.

Na segunda etapa, aos 26, Pogba aproveitou desvio de Morata após cobrança de escanteio da esquerda, apareceu no segundo pau e fez. Já o terceiro foi marcado por Cuadrado, em linda jogada individual. O colombiano deu uma cavadinha para tirar do marcador, que passou reto, limpou o lance e bateu sem chances para o goleiro. Para fechar a conta, Padoin fez aos 44.

OUTROS JOGOS

Em duelo dos dois últimos colocados, o Frosinone recebeu o Verona e ganhou por 2 a 1. Com 30 pontos, passou o Palermo, que está estacionado em 28, agora em penúltimo, só à frente do Verona, que tem 22. A Udinese foi a 35, ainda em 16.º, depois do empate sem gols com o Chievo, em casa.

Na outra ponta da tabela, o Fiorentina ganhou do Sassuolo por 3 a 1 e se manteve na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. O time de Florença tem 59 pontos, em quinto, a seis da Roma, terceira colocada. O Sassuolo, com 48, manteve-se em sétimo, um ponto atrás do Milan.