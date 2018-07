Juventus goleia rival no clássico e se classifica na Copa da Itália

A Juventus segue em um bom momento na temporada. Nesta quarta-feira, a atual tetracampeã nacional iniciou a sua defesa do título da Copa da Itália com uma arrasadora goleada por 4 a 0 sobre o rival Torino, no Juventus Stadium, pelo clássico da cidade de Turim, e avançou às quartas de final da competição. O próximo rival será o vencedor do duelo desta quinta entre Lazio e Udinese, em Roma.

Classificada às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa - vai encarar o Bayern de Munique - e fazendo uma grande recuperação no Campeonato Italiano - começou mal e atualmente já está em quarto lugar, a seis pontos da líder Internazionale -, a Juventus vem jogando um futebol vistoso e ofensivo nas últimas semanas. Azar do Torino, que encontrou pela frente um rival em grande forma.

Nesta quarta-feira, quem mais brilhou foi o meia Simone Zaza. Brigador, fez faltas que mereceriam cartão. Mas foi fundamental para a vitória ao marcar os dois primeiros gols. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Morata fez bela jogada pela esquerda, se livrou de dois marcadores e cruzou para o centro da área. Zaza, de primeira e de pé esquerdo, acertou em cheio a bola para fazer um golaço e abrir o placar. Aos 6 da segunda etapa, aproveitou a sobra após a zaga do Torino falhar e encheu o pé para fazer o segundo.

Pouco depois de marcar o segundo gol, Zaza foi substituído pelo argentino Paulo Dybala, que também fez o seu. Aos 30 minutos, após boa troca de passes, recebeu a bola na entrada da área de Morata e bateu com categoria para fazer o terceiro. Aos 36, o francês Pogba, em cobrança de falta, fechou o placar.